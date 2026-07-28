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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bei der Polizei Gelsenkirchen werden die Laufschuhe geschnürt - Der 13. Blaulichtlauf geht an den Start

Gelsenkirchen (ots)

Die Benefizveranstaltung "Blaulichtlauf" wird auch in diesem Jahr erneut von der 8. Hundertschaft des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen organisiert und richtet sich an Laufbegeisterte aus dem gesamten Ruhrgebiet - und darüber hinaus. In den vergangenen Jahren konnten sowohl die Teilnehmerzahlen als auch die Spendenerlöse stetig gesteigert werden: Zuletzt nahmen rund 1.000 Läuferinnen und Läufer teil, die insgesamt etwa 16.000 Euro zugunsten sozialer Einrichtungen in Gelsenkirchen sammelten. Der Spendenerlös kommt auch in diesem Jahr wieder sozialen und karitativen Einrichtungen in Gelsenkirchen zugute.

Wesentliche Details im Überblick

   -	Termin: Mittwoch, 5. August 2026 (ca. 8 bis 15 Uhr)
   -	Start/Ziel: Gesamtschule Berger Feld, Adenauerallee 110, 45891 
Gelsenkirchen
   -	Spendenempfänger: Frauenhaus Gelsenkirchen und der Verein 
"Hassel - tierische Hilfe" in Gelsenkirchen
   -	Laufstrecken und Startgebühren: -	5 km: Start 10.40 Uhr, Gebühr 
10 Euro -	10 km: Start 10.20 Uhr, Gebühr 15 Euro -	Halbmarathon: 
Start 10 Uhr, Gebühr 20 Euro
   -	Anmeldung: https://my.raceresult.com/384818/
   -	Zusatzangebote: T-Shirts zum Vorzugspreis von 15 Euro pro Stück
   -	Verpflegung und Siegerehrung: Nach dem Lauf gibt es eine 
Siegerehrung sowie Verpflegungsstände zum geselligen Beisammensein
   -	Weitere Informationen: www.blaulichtlauf-ge.de und die 
Instagram-Seite des Blaulichtlaufs

Eingeladen ist jeder Läufer und jede Läuferin, nicht nur aus der "Blaulichtfamilie". Die Polizei Gelsenkirchen freut sich über jede Teilnahme und Unterstützung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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