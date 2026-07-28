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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe dringen in Vereinsräume ein - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in Räume eines gemeinnützigen Vereins in Schalke-Nord bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 13 Uhr am Freitagmittag, 24. Juli 2026, bis 9.20 Uhr am Montagmorgen, 27. Juli 2026, in die Räume an der Caubstraße ein. Dort entwendeten sie diverse Gegenstände.

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in dem genannten Bereich gesehen oder kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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