Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung: Ermittlungen nach Böllerwürfen in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Wie bereits berichtet, ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz nach Böllerwürfen in Buer am Dienstagmorgen, 28. Juli 2026. Hier die Pressemitteilung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6322487 Nach Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft besteht der Anfangsverdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Am Tatort konnten durch Ermittler Überreste pyrotechnischer Gegenstände gefunden und gesichert werden. Die Art und die Herkunft dieser Gegenstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Darüber hinaus kommen für die Tat nach wie vor drei mutmaßlich junge Personen in Frage, die sich mit E-Scootern vom Tatort entfernt haben und maskiert gewesen sein sollen. Die Fahndungsmaßnahmen sowie Zeugenbefragungen dauern an. Hinsichtlich einer möglichen Gefährdung der betroffenen Politikerin und ihrer Familie findet fortwährend eine Beurteilung der Gefahrenlage auf polizeilicher Ebene statt. Weiterhin werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte telefonisch an die 0209 365 8501 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

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