Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kirchenfenster durch Jugendliche beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach wiederholten Sachbeschädigungen an einer Kirche im Stadtteil Ückendorf sucht die Polizei nach Zeugen. Beamte wurden zuletzt am Montag, 27. Juli 2026, gegen 20.30 Uhr zu dem nicht mehr als Gotteshaus genutzten Gebäude an der Ückendorfer Straße gerufen, wo vier bis fünf Jugendliche durch Steinwürfe mehrere Fenster der Kirche beschädigt hatten. Daraufhin gingen drei Scheiben zu Bruch. Anschließend flüchtete die Personengruppe.

Bereits am vergangenen Donnerstag, 23. Juli 2026, ereignete sich gegen 20.30 Uhr ein ähnlicher Vorfall an der gleichen Kirche. Hierbei wurden neun Fenster ebenfalls durch geworfene Steine beschädigt. Eine Zeugin gab am 23. Juli 2026 hier zuvor an, verbale Auseinandersetzungen mit Kindern aufgrund von Steinwürfen gehabt zu haben. Diese seien etwa zehn Jahre alt gewesen.

Gesucht werden nun Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Die Gesuchten sind allesamt etwa zehn bis 14 Jahre alt. Einer der Täter vom Vorfall am 27. Juli 2026 trug grüne Oberbekleidung und eine beige Hose, ein zweiter war mit einem weißen T-Shirt und einem schwarzen Hemd bekleidet. Eine nähere Beschreibung zu den anderen Tatverdächtigen liegt nicht vor. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

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