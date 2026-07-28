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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen wurde am Sonntagabend, 26. Juli 2026, über einen Einbruch in eine Kindertagesstätte auf der Leipziger Straße in Gelsenkirchen-Schalke informiert. Vor Ort stellten die Beamten massiv verwüstete Räume mit zerstörtem Mobiliar fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten sich der oder die Einbrecher über die aufgehebelte Eingangstür Zugang zu dem Gebäude verschafft. Die bislang unbekannten Tatverdächtigten zerstörten auch persönliche Gegenstände und Spielzeuge der Kinder. Ob auch Gegenstände entwendet wurden, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Informationen werden unter 0209 365 8120 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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