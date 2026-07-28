Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfallflucht endet mit Blutprobe

Gelsenkirchen (ots)

An der Grenzstraße im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke kam es am Montag, 27. Juli 2026, um kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto erheblich beschädigt worden ist. Der 51-jährige Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen konnten den alarmierten Beamten gegenüber Angaben zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug machen. Der Gelsenkirchener konnte im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Da sich außerdem der Verdacht ergab, der Mann stehe unter Alkoholeinfluss, wurde der vermeintliche Unfallverursacher auf eine Polizeiwach gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss konnte der 51-Jähringe die Polizeidienstelle verlassen. Die Polizei Gelsenkirchen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 0209 365 6231 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat oder mit der Leitstelle unter 0209 365 2160 in Verbindung zu setzen.

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