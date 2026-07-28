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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 52 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Montag, 27. Juli 2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 8 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als eine 31-jährige Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. In der Einfahrt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Auto, wodurch der 52-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort zur stationären Behandlung. Das Verkehrskommissariat der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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