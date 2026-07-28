Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 52 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Montag, 27. Juli 2026, bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 8 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als eine 31-jährige Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. In der Einfahrt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Auto, wodurch der 52-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort zur stationären Behandlung. Das Verkehrskommissariat der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell