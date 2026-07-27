Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Deutschland-Flaggen an Balkon in Brand gesteckt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei Flaggen an einem Wohnhaus in Ückendorf gebrannt haben, sucht die Polizei Zeugen. Polizeibeamte wurden am späten Freitagabend, 24. Juli 2026, gegen 22.35 Uhr zur Leithestraße gerufen, wo zwei Deutschland-Flaggen am rückseitigen Balkon eines Mehrfamilienhauses durch einen Unbekannten angezündet worden waren. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Der unbekannte Täter ist etwa 40 Jahre alt, trug zur Tatzeit einen langen Mantel sowie eine Kappe und hatte einen Reiserucksack bei sich. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8501 oder 0209 365 8240.

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