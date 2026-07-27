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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Fahrzeugbrand in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurde in der Nacht zu Montag, 27. Juli 2026, um 1 Uhr zu einem brennenden Auto alarmiert. Das betroffene Fahrzeug, ein Peugeot, befand sich auf einem Schotterparkplatz an der Fischerstraße in Gelsenkirchen-Horst. Dieses wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Da der Verdacht der Brandstiftung im Raum steht, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Tätern oder zum Tathergang machen können, sowie mögliche durch den Brand geschädigte Personen, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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