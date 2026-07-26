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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Fat-Bike-Fahrer" verletzt auf der Flucht Polizeibeamtin

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 13:30 Uhr, fiel der Besatzung eines Streifenwagens an der Kurt-Schumacher-Str. in Buer ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit seinem "Fat-Bike" auf, welches augenscheinlich eigenständig ohne Tretkraft beschleunigte und ohne Kennzeichen geführt wurde. Der Fahrzeugführer hielt auf Hinweis auch zunächst an und stieg ab, um blitzartig wieder auf das Bike zu springen, als die Beamten ihr Fahrzeug verließen. Der Fahrer entzog sich daraufhin der Polizeikontrolle und ignorierte die Anhaltezeichen, in dem er versuchte, vom Gehweg über die Fahrbahn zu flüchten. Im weiteren Verlauf konnte das Fahrzeug dann auf der Uhustr. erneut zum Anhalten und der Fahrzeugführer zum Absteigen gebracht werden. Um dann seine Flucht zu Fuß weiter begehen zu können, warf er sein Fat-Bike auf eine eingesetzte Beamtin, welche dabei leicht verletzt wurde. Letztendlich konnte der Gelsenkirchener mit syrischer Nationalität gestoppt und gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, welche er für das vermutlich baulich veränderte Fat-Bike benötigt hätte. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm eine geringe Menge BtM aufgefunden und sichergestellt. Ein Urinvortest verlief positiv. Das "Fatbike" wurde sichergestellt und auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Beamtin konnte ihren Dienst fortsetzen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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