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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Kennzeichendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26.07.2026, gegen 00:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person auf der Middelicher Straße in Erle ein Kennzeichen eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuges abmontierte und in seinen Rucksack legte. Anschließend habe sich die Person mit einem Fahrrad entfernt. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei, welche den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung im Nahbereich antreffen konnte. Bei Erblicken der Polizei, versuchte sich der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad zu entfernen, konnte aber letztendlich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 32-jährigen Deutschen und dessen mitgeführter Taschen konnten neben dem entwendeten Kennzeichen, diverse Waffen wie Messer und Reizgas, sowie Betäubungsmittel und Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem führte er diverse typische Einbruchwerkzeuge, Handschuhe und eine Sturmhaube mit sich. Auf Vorhalt wies der TV von sich, Straftaten begangen zu haben oder begehen zu wollen. Er stand unter dem Einfluss von BTM, ist ohne festen Wohnsitz und es bestand eine Fahndung nach ihm. Das von ihm benutze Fahrrad war ebenfalls nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Der einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannte Tatverdächtige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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