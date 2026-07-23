Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Mittwochnachmittag, 22. Juli 2026, gegen 18 Uhr in die Altstadt, weil es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle auf der Rotthauser Straße gekommen ist. Kurz zuvor hatte ein maskierter Mann die Tankstelle betreten und die 40-jährige Mitarbeiterin mit einem großen Messer bedroht. Der Tatverdächtige forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Tankstellenmitarbeiterin das Geld aus der Kasse ausgehändigt hatte, verließ der Räuber den Tatort und entfernte sich zu Fuß über die Rotthauser Straße in Richtung Rotthausen. Der Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke, eine Hose mit auffälligen orangenen Nähten, war etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und war in der Tankstelle mit einem blau-karierten Tuch vor dem Gesicht maskiert. Im Rahmen der Fahndung wurden Polizeibeamte von Zeugen darauf hingewiesen, dass sich der Gesuchte mutmaßlich auf dem Fußweg vom Schwarzbach und im Bereich der Schwarzmühlenstraße in Richtung Revierpark aufgehalten habe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in den genannten Bereichen gesehen oder kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

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