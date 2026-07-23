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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Jugendliche rauben Kiosk in Buer aus

Gelsenkirchen (ots)

Insgesamt drei Tatverdächtige konnten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Mittwochabend, 22. Juli 2026, nach einem Raub auf eine Trinkhalle in Buer antreffen.

Unabhängige Zeugen alarmierten gegen 20.40 Uhr die Polizei, als sie beobachteten, dass sich acht männliche Personen im Alter von 14 bis 16 Jahren zum Eingang einer Trinkhalle auf der Goldbergstraße begaben. Als drei der Jugendlichen den Kiosk betraten, stieß einer von ihnen die 62-jährige Angestellte zu Boden. Die beiden anderen griffen ins Zigarettenregal und entwendeten mehre Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten alle Personen in Richtung Erlestraße.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Antreffen von drei beteiligten Personen im Bereich der Cranger Straße. Hierbei handelt es sich um 14, 15 und 17 Jahre alte Jugendliche aus Gelsenkirchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Die Ermittlungen zu ihrer Tatbeteiligung sowie zu den übrigen Tatverdächtigen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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