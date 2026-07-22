PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brand zweier Gartenlauben in Gelsenkirchen-Horst gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden Mittwochnacht, 22. Juli 2026, um 2 Uhr wegen eines Brandes zweier Gartenlauben alarmiert. Die betroffenen Gartenparzellen einer Kleingartenanlage befinden sich zwischen der Harthorststraße und dem Mühlenemscherweg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wer Hinweise zu einer möglichen tatverdächtigen Person an der Harthorststraße oder dem Mühlenemscherweg zwischen 1.30 Uhr und 2.15 Uhr geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter den Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 14:02

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Autos

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe eines Fotos nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann wird verdächtigt in der Nacht von Mittwoch, 25. Februar 2026, auf Donnerstag, 26. Februar 2026, auf der Wielandstraße in Hassel den weißen Toyota RAV4 eines 37-jährigen Gelsenkircheners entwendet zu haben. Beachten Sie hierzu auch unsere Pressemitteilung: ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:10

    POL-GE: Zeugen nach Unfall mit einer Verletzten in Rotthausen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steeler Straße Ecke Schemannstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen wurde am Montag, 20. Juli 2026, gegen 16.30 Uhr eine Fußgängerin verletzt. Eine 84-jährige Gelsenkirchenerin war zu Fuß auf der Schemannstraße unterwegs und beabsichtigte, diese an der dortigen Ampel bei Grünlicht zu überqueren. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren