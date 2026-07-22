Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brand zweier Gartenlauben in Gelsenkirchen-Horst gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden Mittwochnacht, 22. Juli 2026, um 2 Uhr wegen eines Brandes zweier Gartenlauben alarmiert. Die betroffenen Gartenparzellen einer Kleingartenanlage befinden sich zwischen der Harthorststraße und dem Mühlenemscherweg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wer Hinweise zu einer möglichen tatverdächtigen Person an der Harthorststraße oder dem Mühlenemscherweg zwischen 1.30 Uhr und 2.15 Uhr geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter den Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

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