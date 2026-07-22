Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in Männerwohnheim

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagabend, 19. Juli 2026, kam es um 23.20 Uhr in einem Wohnheim auf der Caubstraße in Schalke-Nord zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei wurde ein 31-jähriger Gelsenkirchener durch einen Messerstich erheblich verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 19-jährigen Mann aus Gelsenkirchen, der nach der Tat in unbekannte Richtung flüchtete. Er konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Montag, 20. Juli 2026, festgenommen werden. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen vom zuständigen Amtsgericht Haftbefehl erlassen.

Der verletzte Mann wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Die Ermittlungen werden im Rahmen einer Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen durchgeführt und dauern an.

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