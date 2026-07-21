Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines Autos

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe eines Fotos nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann wird verdächtigt in der Nacht von Mittwoch, 25. Februar 2026, auf Donnerstag, 26. Februar 2026, auf der Wielandstraße in Hassel den weißen Toyota RAV4 eines 37-jährigen Gelsenkircheners entwendet zu haben. Beachten Sie hierzu auch unsere Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6225333

Bei der Flucht wurde er von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/210610

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