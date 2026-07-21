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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Unfall mit einer Verletzten in Rotthausen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steeler Straße Ecke Schemannstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen wurde am Montag, 20. Juli 2026, gegen 16.30 Uhr eine Fußgängerin verletzt.

Eine 84-jährige Gelsenkirchenerin war zu Fuß auf der Schemannstraße unterwegs und beabsichtigte, diese an der dortigen Ampel bei Grünlicht zu überqueren. Im Kreuzungsbereich wurde sie nach bisherigen Erkenntnissen von einem Fahrzeug gestreift, dessen Fahrer ebenfalls auf der Schemannstraße unterwegs war. Infolge der Kollision kam die Seniorin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort in Richtung Achternbergstraße und schließlich weiter in nördliche Richtung.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich nach ersten Ermittlungen um einen silbernen Opel gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen und kann Angaben zum Fahrzeug, Fahrer oder dem Unfallgeschehen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 gegeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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