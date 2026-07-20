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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Wohnungsbrand gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen-Schalke um Zeugenhinweise. Gegen 3 Uhr ging am Sonntagmorgen, 19. Juli 2026, der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein. Vor Ort in der Tannenbergstraße löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses.

Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6317101

Die Kriminalpolizei sicherte den Brandort, eine unbewohnte Erdgeschosswohnung, und nahm die Ermittlungen auf. Da auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nach Zeugen gesucht, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Auffälligkeiten zur Tatzeit geben können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder die Kriminalwache unter der 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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