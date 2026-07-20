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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Krankenfahrstuhlfahrer bei Unfall in Bismarck schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrere Streifenwagen fuhren am Freitagnachmittag, 17. Juli 2026, zur Münsterstraße in Bismarck. An der Kreuzung zur Willy-Brandt-Allee ist es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen.

Ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener war mit seinem Auto auf der Münsterstraße in Richtung Erle unterwegs und beabsichtigte, bei Grünlicht nach links auf die Willy-Brandt-Allee abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Krankenfahrstuhl eines 61-jährigen Herteners, der auf der Münsterstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs war. Durch den Unfall stürzte der 61-Jährige mit dem Krankenfahrstuhl auf die Seite und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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