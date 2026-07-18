PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Schulhof in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 17.10 Uhr, hielt sich der Geschädigte in Begleitung zweier Zeugen auf dem Schulhof der Gesamtschule Buer-Mitte am Nollenpad auf. Dort wurde er von einem Beschuldigten angesprochen und nach einem Euro Bargeld gefragt. Als der Geschädigte dem Beschuldigten das Bargeld aushändigen wollte, entriss ihm dieser die Geldbörse und entfernte sich mit sechs Euro Bargeld. Der Beschuldigte war in Begleitung von zwei jugendlichen Zeuginnen, die nicht an der Tathandlung beteiligt waren. Die Personen verließen im Anschluss die Tatörtlichkeit.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - 16-18 Jahre alt
   - dunkle, lockige Haare

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 12:30

    POL-GE: Unfall mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten in Schalke

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos und zwei leicht verletzten Personen wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, nach Schalke alarmiert. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen fuhr ein 28 Jahre alter Gelsenkirchener gegen 22.45 Uhr mit seinem Auto auf der Grothusstraße in Richtung ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:19

    POL-GE: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, gegen 16.30 Uhr auf der Straße Königswiese auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Buer. Ein 26-jähriger Mann aus Dortmund war kurz zuvor mit einer Personengruppe in einen verbalen Streit geraten. Diese Auseinandersetzung eskalierte so weit, bis der Dortmunder mit einem Schlagring angegangen und dadurch leicht verletzt wurde. Der ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:02

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer unterschlug das Bargeld?

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Unterschlagung vom 2. Juli 2025 in der Altstadt. Der Unbekannte wird verdächtigt, gegen 10.15 Uhr Bargeld aus dem Ausgabefach eines Geldautomaten einer Bank am Neumarkt an sich genommen zu haben, das zuvor eine 28-jährige Gelsenkirchenerin dort vergessen hatte. Da ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren