Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Schulhof in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 17.10 Uhr, hielt sich der Geschädigte in Begleitung zweier Zeugen auf dem Schulhof der Gesamtschule Buer-Mitte am Nollenpad auf. Dort wurde er von einem Beschuldigten angesprochen und nach einem Euro Bargeld gefragt. Als der Geschädigte dem Beschuldigten das Bargeld aushändigen wollte, entriss ihm dieser die Geldbörse und entfernte sich mit sechs Euro Bargeld. Der Beschuldigte war in Begleitung von zwei jugendlichen Zeuginnen, die nicht an der Tathandlung beteiligt waren. Die Personen verließen im Anschluss die Tatörtlichkeit.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 16-18 Jahre alt - dunkle, lockige Haare

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

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