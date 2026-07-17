Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos und zwei leicht verletzten Personen wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, nach Schalke alarmiert.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen fuhr ein 28 Jahre alter Gelsenkirchener gegen 22.45 Uhr mit seinem Auto auf der Grothusstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Gewerkenstraße warteten zum Unfallzeitpunkt mehrere Autos an einer roten Ampel. Der 28-Jährige fuhr aus bislang ungeklärten Gründen mit hoher Geschwindigkeit auf die wartenden Fahrzeuge auf, wodurch diese ineinandergeschoben wurden. Dadurch wurde der Gelsenkirchener in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann und brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein 20 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen, der sich in einem der wartenden Autos befand, verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An allen beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Grothusstraße in Fahrtrichtung Innenstadt für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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