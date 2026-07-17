Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend, 16. Juli 2026, gegen 16.30 Uhr auf der Straße Königswiese auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Buer. Ein 26-jähriger Mann aus Dortmund war kurz zuvor mit einer Personengruppe in einen verbalen Streit geraten. Diese Auseinandersetzung eskalierte so weit, bis der Dortmunder mit einem Schlagring angegangen und dadurch leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Königswiese/Nordring und dann in Richtung Polsumer Straße. Der Flüchtige ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, von korpulenter Statur und war mit einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft bekleidet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen, kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder den anwesenden Personen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

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