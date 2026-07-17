Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer unterschlug das Bargeld?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Unterschlagung vom 2. Juli 2025 in der Altstadt. Der Unbekannte wird verdächtigt, gegen 10.15 Uhr Bargeld aus dem Ausgabefach eines Geldautomaten einer Bank am Neumarkt an sich genommen zu haben, das zuvor eine 28-jährige Gelsenkirchenerin dort vergessen hatte.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/210039

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