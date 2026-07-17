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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 12-Jähriger aus Hagen ist wieder da/Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei in Hagen hatte öffentlich nach einem 12 Jahre alten Jungen aus Hagen gesucht. Da es Hinweise gab, dass er sich Gelsenkirchen aufhalten könnte, haben wir einen entsprechenden Aufruf der Polizei Hagen geteilt. Unsere Pressemitteilung dazu am 14. Juli 2026 um 16.20 Uhr hatte die Überschrift: "Polizei Hagen bittet um Mithilfe bei der Suche nach 12-jährigem Jungen"

Der Junge ist in der Zwischenzeit wohlbehalten in Bochum angetroffen worden. Die Fahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten darum, die Bilder nicht weiter zu teilen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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