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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Deutlich überladener Fahrzeugtransport festgestellt

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen haben am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 8 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Gefährt aus dem Kreis Borken angehalten und kontrolliert. Auf dem Auflieger waren ein Bagger, acht Baggerschaufeln sowie diverse Zubehörteile für schweres Baustellengerät geladen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass weder eine gültige Erlaubnis noch eine Ausnahmegenehmigung für den Transport vorlagen. Beim anschließenden Wiegen stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Gespann sehr deutlich überladen war und damit eine Weiterfahrt untersagt werden musste. Auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz wurde der Bagger auf einen anderen Sattelzug mit gültiger Erlaubnis verladen. Der Anhänger blieb zunächst auf dem Parkplatz, bis einige Zeit später eine gültige Erlaubnis für eine Anhängerfahrzeugkombination vorgelegt werden konnte.

Sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den Fahrzeughalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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