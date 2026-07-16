Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Frau nach mutmaßlichem Taschendiebstahl identifiziert

Gelsenkirchen (ots)

Seit Mittwoch, 15. Juli 2026, hatten wir öffentlich nach einer unbekannten Frau gesucht, die im Verdacht steht, einen Taschendiebstahl begangen zu haben. Dazu hatten wir um 15.10 Uhr eine Pressemitteilung mit dem Titel "Unbekannte Frau als mögliche Taschendiebin gesucht/Wer kennt sie?" veröffentlicht. Nach Hinweisen durch Zeugen aufgrund der Veröffentlichung konnte die Frau identifiziert werden. Es handelt sich um eine 60 Jahre alte Gelsenkirchenerin. Wir bitten daher, die Bilder der Gesuchten nicht weiter zu verbreiten und danken allen, die bei der Fahndung geholfen haben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

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