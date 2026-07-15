Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand auf Werksgelände in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Viele besorgte Bürgerinnen und Bürger meldeten am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 17 Uhr meterhohe Flammen und Rauchentwicklungen von einem Werksgelände in Hassel ausgehend. Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten umgehend einige umliegende Straßen in Scholven, um sämtliche Anfahrts- und Löschwege für die alarmierten Kräfte der Feuerwehr freizuhalten. Die Löscharbeiten wurden durch die Werksfeuerwehr und die Feuerwehr Gelsenkirchen durchgeführt. Ein Hubschrauber der Polizei war zur Lagedokumentation eingesetzt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es keine Verletzen. Einige Straßensperrungen mussten länger aufrecht erhalten werden, um die Löscharbeiten abzuschließen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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