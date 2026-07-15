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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Frau als mögliche Taschendiebin gesucht/Wer kennt sie?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von zwei Fotos aus einer Überwachungskamera eine mutmaßliche Taschendiebin. Die Frau steht im Verdacht, am Freitag, 5. Juni 2026, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr Geld aus dem Portemonnaie einer 36 Jahre alten Gelsenkirchnerin gestohlen zu haben, die zu diesem Zeitpunkt in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße in der Gelsenkirchner Altstadt einkaufen wollte. Die nach dem Diebstahl durch das Ladenpersonal gesicherten Videoaufnahmen sind nun nach Antrag durch die zuständige Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht zur Veröffentlichung freigegeben worden. Sie finden die Bilder hier: https://polizei.nrw/fahndung/209982

Hinweise geben Sie bitte telefonisch an das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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