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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach zwei Raubtaten an einem Tag gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben nach zwei Raubtaten in Buer am Dienstag, 14. Juli 2026, jugendliche Tatverdächtige gefasst und Strafverfahren eingeleitet. Zunächst hielten sich ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf einem Schulhof am Nollenpad auf, wo die Gelsenkirchener von einem Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld genötigt wurden. Da dem Täter die Summe nicht reichte, bedrohte er den 14-Jährigen, der ihm daraufhin weiteres Bargeld aushändigte. Anschließend flüchtete der Räuber. Im weiteren Verlauf des Tages wurde der Polizei ein weiterer Raub an der gleichen Örtlichkeit gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 16 Jahre alten Gladbecker, der sich gegen 19.20 Uhr gemeinsam mit weiteren Jugendlichen auf dem Schulhof aufgehalten hatte. Dort war zunächst der 16-Jährige von einem Unbekannten bedroht worden, der ihn ebenfalls zur Herausgabe von Bargeld zwingen wollte. Zudem beleidigten der Unbekannte sowie weitere Mittäter die Jugendlichen. Ein 18-Jähriger aus Gladbeck wurde von der Gruppe durch Schläge und Tritte verletzt. Noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort griffen die Beamten vier Tatverdächtige aus Gelsenkirchen im Alter von 14 und 15 Jahren auf und brachten sie zur Polizeiwache. Dabei stellte sich heraus, dass einer der mutmaßlichen Täter, ein 14-jähriger Gelsenkirchener, auch in dem ersten Raub tatverdächtig ist. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die vier beschuldigten Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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