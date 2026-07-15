Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16-Jähriger flüchtet im Cabrio

Gelsenkirchen (ots)

Ein Jugendlicher ist mit einem Auto zunächst über einen vollen Parkplatz gerast, anschließend flüchtete er vor der Polizei.

Am Dienstagabend, 14. Juli 2026, gingen gegen 22 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass ein Cabrio auf dem Parkplatz an der Adenauerallee in Gelsenkirchen-Erle alleine "Rennen" fahren würde.

Tatsächlich sahen die eintreffenden Beamten, wie der VW mit überhöhter Geschwindigkeit und schnellen Fahrmanövern über das Areal des Parkplatzes fuhr. Umgehend setzte sich der Streifenwagen vor das Cabrio, gleichzeitig wurden Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet, zudem das STOP-Signal des Streifenwagens.

Daraufhin setzte der VW den Rückwärtsgang ein, beschleunigte massiv beim Fahren durch die Parkreihen und fuhr auf die Adenauerallee. Auf seiner Flucht, unter anderem über die Cranger Straße, Willy-Brandt-Allee und die Kurt-Schumacher-Straße, beschleunigte der Wagen immer wieder auf etwa 100 km/h, überfuhr mehrere rote Ampeln und nutzte dauerhaft die Lichthupe, um den Gegenverkehr vor seiner eigenen unangepassten Fahrweise zu warnen.

In der Eschfeldstraße, einer Sackgasse in Gelsenkirchen-Buer, konnten die Einsatzkräfte den Wagen schließlich auffinden, allerdings ohne Insassen. Passanten wiesen die Beamten aber darauf hin, dass zwei männliche Personen in eine angrenzende Einfahrt gerannt seien. Umgehend wurde das Gelände umgestellt.

Wenige Minuten später trat der Beifahrer des VWs über einen Weg auf die Eschfeldstraße. Der 23-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen. In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten dann auch auf den Fahrer des Cabrios. Hierbei handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Essen. Auch er wurde vorläufig festgenommen.

Freiwillige Atemalkohol- und Drogenvortests verliefen bei beiden Fahrzeuginsassen negativ.

Das Auto wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der 23-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen, der 16-Jährige wurde von einem Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache abgeholt.

Bei dem Einsatz waren unter anderem mehrere Streifenwagen sowie ein Hubschrauber eingesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

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