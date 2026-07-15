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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Bismarck bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Bereits am Sonntag, 24. Mai 2026, saß ein 45-Jähriger in einem Hof in der Ferdinandstraße. Gegen 21.15 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Hof. Zunächst begrüßten sie den 45-Jährigen, anschließend schlug einer der beiden den Gelsenkirchener unvermittelt mit einem längeren Holzstock. Danach flüchtete das Duo wieder. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die am besagten Sonntagabend Personen wahrgenommen haben, die sich in der Ferdinandstraße maskiert oder auffällig verhalten haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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