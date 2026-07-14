Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei Hagen bittet um Mithilfe bei der Suche nach 12-jährigem Jungen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Hagen bittet um Hinweise und Mithilfe bei der Suche nach dem 12-jährigen Nikodem. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte sich Nikodem K. im Bereich Gelsenkirchen aufhalten. Ein Foto des vermissten Kindes ist in der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen zu finden. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen.

Hier der Link zu der Pressemitteilung der Polizei Hagen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6314560

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