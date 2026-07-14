Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtiger Betrügerin

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Computerbetrug von Dienstag, 20. Januar 2026, in der Altstadt. Die Unbekannte wird verdächtigt, um 3.10 Uhr in einer Bank in der Gildenstraße unberechtigterweise einen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Geldautomaten vom Konto eines 54-jährigen Gelsenkircheners abgehoben zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Das Bild der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/209821

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