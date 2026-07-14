Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Uhr geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Raub in Bismarck.

Ein 82-jähriger Gelsenkirchener lief am Montagnachmittag, 13. Juli 2026, gegen 14.10 Uhr entlang des Bürgersteiges auf der Marschallstraße. Kurz vor der Laarstraße wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen.

Dieser erkundigte sich nach einem Krankenhaus und deutete an, dem Gelsenkirchener die Hand geben zu wollen. Stattdessen übergab er ihm aber einen Armreif sowie ein Armband. Dabei entriss er dem 82-Jährigen gleichzeitig die Armbanduhr von dessen Handgelenk.

Anschließend setzte sich der Unbekannte auf den Beifahrersitz eines Autos, aus dem er kurz zuvor ausgestiegen war, und ließ sich in Richtung Hochkampstraße wegfahren. Der Gelsenkirchener wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise sowohl zum Fluchtauto als auch zum Tatverdächtigen.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen BMW mit Essener Kfz-Kennzeichen gehandelt haben.

Der Tatverdächtige war etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen schwarzen Vollbart. Zudem war er komplett in schwarz gekleidet.

Eine Beschreibung zur Fahrerin oder zum Fahrer des Fluchtautos liegen nicht vor.

Hinweise, vor allem auch zum BMW, bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

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