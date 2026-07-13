Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Flüchtigen nach Verkehrsstraftat

Gelsenkirchen (ots)

Ein Autofahrer sollte am Sonntagmorgen, 12. Juli 2026, um 7 Uhr von einem Streifenwagen in der Feldmark angehalten und kontrolliert werden. Der erst 17-jährige Fahrzeugführer stoppte sein Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Paul-Klee-Straße. Mehrere Streifenwagen fahndeten anschließend im Bereich der dortigen Gärten. Die Beamten stellten den Flüchtigen im Garten eines Mehrfamilienhauses. Erneut flüchtete der Gelsenkirchener, bevor er kurze Zeit später durch Polizeibeamte in einem Garagenhof ergriffen und fixiert wurde. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf den kürzlich zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln sowie das Fehlen einer Fahrerlaubnis. Dem 17-Jährigen wurde auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren we-gen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses von Betäubungsmitteln wurden ebenfalls eingeleitet.

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