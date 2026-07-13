PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Flüchtigen nach Verkehrsstraftat

Gelsenkirchen (ots)

Ein Autofahrer sollte am Sonntagmorgen, 12. Juli 2026, um 7 Uhr von einem Streifenwagen in der Feldmark angehalten und kontrolliert werden. Der erst 17-jährige Fahrzeugführer stoppte sein Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Paul-Klee-Straße. Mehrere Streifenwagen fahndeten anschließend im Bereich der dortigen Gärten. Die Beamten stellten den Flüchtigen im Garten eines Mehrfamilienhauses. Erneut flüchtete der Gelsenkirchener, bevor er kurze Zeit später durch Polizeibeamte in einem Garagenhof ergriffen und fixiert wurde. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf den kürzlich zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln sowie das Fehlen einer Fahrerlaubnis. Dem 17-Jährigen wurde auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren we-gen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses von Betäubungsmitteln wurden ebenfalls eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 14:28

    POL-GE: Fahrzeugbrand in Schalke - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Polizei und Feuerwehr waren am Sonntag, 12. Juli 2026, auf der Waldemarstraße in Schalke im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort gegen 2.30 Uhr das geparkte Auto eines 55-jährigen Gelsenkircheners in Brand. Das Auto brannte vollständig aus, das daneben geparkte Auto einer 36-jährigen Gelsenkirchenerin wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:43

    POL-GE: Autofahrt unter Alkoholeinfluss endet mit Widerstand im Polizeigewahrsam

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein Bottroper mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol Auto gefahren ist und bei der anschließenden Kontrolle Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat, erwarten ihn mehrere Strafanzeigen. Am Samstagmittag, 11. Juli 2026, fiel einer aufmerksamen Melderin ein Autofahrer in der Neustadt auf, der Schlangenlinien fuhr. Sie alarmierte die ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:13

    POL-GE: Frau stürzt in Bus und verletzt sich - Beteiligte Autofahrerin gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen am Samstag, 11. Juli 2026, mit einem Bus, einem Auto sowie einem verletzten Fahrgast sucht die Polizei Zeugen. Ein 62-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seinem Linienbus auf der Plutostraße unterwegs, auf der ihm das Auto einer unbekannten Frau entgegenkam. Die unbekannte Autofahrerin wartete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren