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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeugbrand in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am Sonntag, 12. Juli 2026, auf der Waldemarstraße in Schalke im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort gegen 2.30 Uhr das geparkte Auto eines 55-jährigen Gelsenkircheners in Brand. Das Auto brannte vollständig aus, das daneben geparkte Auto einer 36-jährigen Gelsenkirchenerin wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen am Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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