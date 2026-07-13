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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau stürzt in Bus und verletzt sich - Beteiligte Autofahrerin gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen am Samstag, 11. Juli 2026, mit einem Bus, einem Auto sowie einem verletzten Fahrgast sucht die Polizei Zeugen. Ein 62-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seinem Linienbus auf der Plutostraße unterwegs, auf der ihm das Auto einer unbekannten Frau entgegenkam. Die unbekannte Autofahrerin wartete verkehrsbedingt, um den Bus passieren zu lassen, setze dann aber den Zeugenangaben zufolge rückwärts, sodass ihr Heck auf die Fahrspur des entgegenkommenden Busses ragte. Der Busfahrer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte eine 37-jährige Frau, die sich als Fahrgast im Bus befand, und verletzte sich leicht. Die Gelsenkirchenerin wurde anschließend nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet nun die beteiligte Autofahrerin, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Astra mit Gelsenkirchener Städtekennung gehandelt haben. Ebenso werden Zeugen gebeten, sich mit Angaben zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin zu melden. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 6200 oder unter 0209 365 2160.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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