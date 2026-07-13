Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Armband geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raub im Stadtteil Altstadt nach Zeugen. Am Sonntagnachmittag, 12. Juli 2026, befand sich eine 82-Jährige auf der Overwegstraße. Ein ihr unbekannter Mann sprach die Gelsenkirchenerin gegen 16.30 Uhr an und riss ihr einen kurzen Augenblick später das Armband vom Handgelenk. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei, der unbekannte Tatverdächtige flüchtete mit der Beute.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Zudem war er etwa 1,75 Meter groß und hatte schwarzes Haar.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich zu melden. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell