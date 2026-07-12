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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw überschlägt sich - zwei leicht Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 21:16 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Altendorfer Straße in Richtung Ulfkotter Straße. In Höhe der Brücke über die BAB 52 verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Hier stürzte der Pkw die Böschung herunter, überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite zu liegen. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da er nicht über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
PHK Blechinger
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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