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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 7 Verletzte nach Verkehrsunfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, um 18:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Scheideweg / Voßstraße in Gelsenkirchen-Scholven zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 7 Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand bog ein 33-jähriger Gladbecker mit seinem Pkw von der Voßstraße in den Scheideweg ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 25-jährigen Gelsenkircheners, der mit seinem Pkw den Scheideweg befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die dabei derart beschädigt wurden, dass sie nicht länger fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die insgesamt 7 Insassen beider Fahrzeuge - darunter auch 4 Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren - wurden leicht verletzt und in verschiedene örtliche Krankenhäuser transportiert. Gegen den 33-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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