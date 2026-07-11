Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall wegen überhöhter Geschwindigkeit

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, um 22:20 Uhr, befuhr nach bisherigem Ermittlungsstand ein 29-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Magdeburger Straße in Gelsenkirchen-Schalke mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Seine Beifahrerin - eine 22-jährige Gelsenkirchenerin - wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Der Pkw wurde derart stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Gegen den 29-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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