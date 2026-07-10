Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub unter Jugendlichen - Tatverdächtige und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raub von Donnerstag, 9. Juli 2026, nach vier jugendlichen Tatverdächtigen sowie nach Zeugen.

Ein 18-Jähriger und 17-Jähriger befanden sich um 12.08 Uhr auf der Beisenstraße im Stadtteil Buer. Auf Höhe der Ophofstraße wurden die beiden Gelsenkirchener von zwei unbekannten Jugendlichen angehalten. Einer der Tatverdächtigen holte ein Klappmesser heraus und forderte Bargeld. Der 17-Jährige gab den Tatverdächtigen einen kleinen Geldbetrag, währenddessen setzte der 18-Jährige zur Flucht an. Der Tatverdächtige mit dem Klappmesser bemerkte dies und holte zum Schlag aus, hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt.

Zeitgleich kamen laut den beiden Geschädigten noch zwei andere Tatverdächtige zum Raub hinzu. Nachdem die Tatverdächtigen das Bargeld bekommen hatten, liefen die vier in Richtung Romanusstraße.

Die Tatverdächtigen waren etwa 17 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatten alle schwarzes Haar.

Der erste Tatverdächtige trug ein olivgrünes Oberteil in Kombination mit einer schwarzen Jogginghose.

Der zweite Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet und trug darüber hinaus eine schwarz-braune Basecap.

Der dritte Tatverdächtige trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Jogginghose.

Der vierte Tatverdächtige war wiederum komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden telefonisch unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 entgegengenommen.

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