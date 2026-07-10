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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten, zwei beteiligten Fahrzeugen und größeren Verkehrsbehinderungen ist die Polizei am Donnerstagabend, 9. Juli 2026, nach Buer gerufen worden. Dabei war gegen 20.05 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Gladbeck mit seinem Fahrzeug auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Emil-Zimmermann-Allee kollidierte sein Auto mit dem Wagen einer 33-Jährigen aus Gelsenkirchen, die ihrerseits auf der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Kreisverkehr an der A2-Anschlussstelle unterwegs war. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden beide Autofahrer sowie eine zwölfjährige Beifahrerin der Gelsenkirchenerin leicht verletzt. Die 33-Jährige sowie das Mädchen wurden nach Erstversorgung vor Ort zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige wurde vor Ort ebenfalls erstversorgt, eine weitere Behandlung war nicht notwendig. An beiden Autos entstand Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es rund um den Kreuzungsbereich zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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