Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

63-Jährige ist wohlbehalten aufgetaucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Donnerstag, 9. Juli 2026, über eine vermisste 63 Jahre alte Frau, die sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6311459).

Die Gelsenkirchenerin ist wohlbehalten in Bochum angetroffen worden. Wir danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

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