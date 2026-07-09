Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahndung nach 63-jähriger Vermisster - Hinweise erbeten

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Gelsenkirchenerin. Die 63-Jährige hat am Mittwoch, 8. Juli 2026, per SMS einen psychischen Ausnahmezustand angedeutet und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisher ergriffene Maßnahmen, mit dem Ziel die Vermisste aufzufinden, schlugen bislang fehl.

Die Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Sie trägt kurze, blonde Haare, ist meist auffällig bunt gekleidet und führt einen Rollator sowie eine große Tasche mit Plüschtieren mit sich.

Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/209314

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