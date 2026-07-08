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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 20-Jähriger rast über Schulhof in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Nur der Zufall verhinderte, dass das Verhalten eines 20 Jahre alten Gelsenkircheners am Montagmorgen, 6. Juli 2026, zu Schlimmerem führte.

Der junge Mann fuhr Zeugenangaben zufolge gegen 10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in seinem Auto auf das Gelände eines Berufskollegs an der Goldbergstraße in Buer und driftete über den Schulhof. Als er neben einem dortigen Imbisswagen anhielt, um sich etwas zu essen zu kaufen, stellte ihn der 56-jährige Schulleiter zur Rede und alarmierte die Polizei. Der 20-Jährige stieg jedoch wieder in sein Auto und beabsichtigte, zu flüchten. Der 56-Jährige, der sich dem Auto in den Weg stellte, musste sich mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Auch ein weiterer Angestellter der Schule, ein 61-jähriger Mann, musste sich vor dem mit hoher Geschwindigkeit vom Gelände fahrenden Auto in Sicherheit bringen. Der Autofahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem auf dem Schulgelände geparkten Auto zusammen. Dabei entstand ein leichter Sachschaden. Anstatt sich um die Regelung des Schadens zu kümmern, setzte der 20-Jährige seine Fahrt jedoch fort und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ausfahrt. Ein entgegenkommender 18-jähriger Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen musste ausweichen und verletzte sich bei diesem Manöver leicht. Anschließend flüchtete der 20-jährige Autofahrer vom Gelände in unbekannte Richtung.

Der Schulleiter konnte den Fahrer des Autos als ehemaligen Schüler wiedererkennen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Umfeld sowie an der Anschrift des 20-Jährigen führten zu keinem Erfolg. Die Ermittlungen dauern an und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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