Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Erle schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am Dienstagnachmittag, 7. Juli 2026, nach einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf der Cranger Straße im Einsatz. Ein 34-jähriger Gelsenkirchener war gegen 15.50 Uhr mit seinem Auto in Richtung Bismarck unterwegs, als plötzlich ein acht Jahre altes Mädchen zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos hervor auf die Straße trat. Der Gelsenkirchener konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Das Mädchen aus Gelsenkirchen verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Cranger Straße in beide Fahrtrichtungen zwischen der Emil-Zimmermann-Allee und der Bahnstraße gesperrt.

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