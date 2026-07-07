PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Fünf Personen mussten nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Autos am Montag, 6. Juli 2026, in Krankenhäuser gebracht werden.

Gegen 17.30 Uhr war ein 72-jähriger Bochumer mit seinem Wagen auf der Wickingstraße unterwegs. Laut eigenen Angaben verschluckte er sich beim Trinken aus einer Wasserflasche und verwechselte Gas- und Bremspedal. In Folge dessen fuhr er auf das vordere Fahrzeug auf und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Autos ineinander geschoben. Eines von ihnen sowie das Auto des Bochumers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 72-Jährige, seine 69-jährige Beifahrerin sowie drei weitere beteiligte Insassen der anderen Fahrzeuge wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 13:52

    POL-GE: Illegales Angeln im Teich und Kanal endet mit Strafverfahren

    Gelsenkirchen (ots) - Zwei Fälle von Fischwilderei haben die Polizei in Gelsenkirchen am Sonntag, 5. Juli 2026, beschäftigt: Zunächst wurden Polizeibeamte in der Nacht gegen 2.50 Uhr im Bulmker Park an der Hohenzollernstraße in Bulmke-Hüllen auf zwei Personen aufmerksam, die offenbar in einem dortigen Teich angelten. Bei Erblicken der Beamten flüchteten die beiden Männer auf Fahrrädern über durch Poller ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:19

    POL-GE: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Buer sind zwei Autofahrer am Wochenende verletzt worden. Am Sonntag, 5. Juli 2026, fuhren ein 38-jähriger Gelsenkirchener sowie ein 69 Jahre alter Dülmener gegen 13.30 Uhr auf der Vinckestraße in entgegenkommender Richtung. Laut Zeugenaussagen geriet der 38-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Hülser Straße in die Gegenfahrbahn, wo er mit ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:06

    POL-GE: Brandstiftung in Horst - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem es am Sonntag, 5. Juli 2026, in Horst zu einem Brand in einem Park gekommen ist, ermittelt die Polizei Gelsenkirchen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Gegen 1 Uhr wurde die Leitstelle darüber informiert, dass eine oberirdische Rohrleitung oberhalb einer Schotterflache an der Straße Am Bugapark brennen soll. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Flammen mittels ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren