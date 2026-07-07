Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Fünf Personen mussten nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren Autos am Montag, 6. Juli 2026, in Krankenhäuser gebracht werden.

Gegen 17.30 Uhr war ein 72-jähriger Bochumer mit seinem Wagen auf der Wickingstraße unterwegs. Laut eigenen Angaben verschluckte er sich beim Trinken aus einer Wasserflasche und verwechselte Gas- und Bremspedal. In Folge dessen fuhr er auf das vordere Fahrzeug auf und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Autos ineinander geschoben. Eines von ihnen sowie das Auto des Bochumers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 72-Jährige, seine 69-jährige Beifahrerin sowie drei weitere beteiligte Insassen der anderen Fahrzeuge wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

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