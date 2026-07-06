Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Buer sind zwei Autofahrer am Wochenende verletzt worden.

Am Sonntag, 5. Juli 2026, fuhren ein 38-jähriger Gelsenkirchener sowie ein 69 Jahre alter Dülmener gegen 13.30 Uhr auf der Vinckestraße in entgegenkommender Richtung. Laut Zeugenaussagen geriet der 38-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Hülser Straße in die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Heck des Fahrzeugs des 69-Jährigen kollidierte. Bei dem Unfall wurde der Gelsenkirchener schwer, der Dülmener leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Gelsenkirchener keine Fahrerlaubnis besitzt. Da er einen weiteren Fahrzeugschlüssel bei sich hatte, wurde dieser zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Zudem bestand der Verdacht, dass der 38-Jährige alkoholisiert war, weshalb ihm ein Arzt im Krankenhaus Blutproben entnahm.

Die Ermittlungen dauern an.

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