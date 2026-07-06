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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandstiftung in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem es am Sonntag, 5. Juli 2026, in Horst zu einem Brand in einem Park gekommen ist, ermittelt die Polizei Gelsenkirchen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Gegen 1 Uhr wurde die Leitstelle darüber informiert, dass eine oberirdische Rohrleitung oberhalb einer Schotterflache an der Straße Am Bugapark brennen soll. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Flammen mittels Feuerlöscher selbstständig löschen. Die hinzugezogene Feuerwehr sicherte die Brandörtlichkeit.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist von einer Brandstiftung auszugehen, da augenscheinlich Baumaterialien einer angrenzenden Baustelle in Brand gesetzt worden sein könnte.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges in den frühen Sonntagmorgenstunden beobachtet haben, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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